Τραγωδία στη Χαλκιδική: 25χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Χαλκιδική, το μεσημέρι της Τετάρτης (08.07.2026), με μία 25χρονη οδηγό μοτοσικλέτας, να χάνει τη ζωή της στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:15 στην επαρχιακή οδό Μουδανιών- Πορταριάς στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με το thestival.gr, η 25χρονη οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα της και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 50χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία Μουδανίων.