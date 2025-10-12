Τραγωδία στη Σαντορίνη: 3 συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τον τραγικό θάνατο ενός 5χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Το παιδί για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους βρέθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Για τον θάνατο του παιδιού, συνελήφθησαν 3 άνδρες και πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου αλλά και ο υπεύθυνος πισίνας, 37 ετών ο οποίος φαίνεται πως εκείνη την ώρα, βρισκόταν σε άλλη πισίνα.

Οι δύο άντρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και οι 3 άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ξενοδοχείο βρισκόταν ένα γκρουπ με τουρίστες από την Ινδία, ανάμεσά τους η οικογένεια του 5χρονου αγοριού. Κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στο πάτο της πισίνας από έναν άνδρα που κολυμπούσε και το έβγαλε στην επιφάνεια.

Στο παιδί, άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μάλιστα με τη χρήση απινιδωτη και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όμως όπως φαίνεται ήταν ήδη αργά.

Αυτό που ερευνούν οι αρχές είναι το πώς βρέθηκε το αγοράκι στην πισίνα που σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ήταν μόνο για ενήλικες ενώ υπάρχει και μία μικρή πισίνα ύψουν 1,40 μέτρων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τέτοιου μεγέθους πισίνες, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά υποχρεούται η επιχείρηση να έχει κάποιο πιστοποιημένο μέλος της επιχείρησης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο newsit.gr μίλησε για το τραγικό περιστατικό ο Δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, ο οποίος ανέφερε: «Βρισκόταν με τους γονείς στην πισίνα και διέφυγε της προσοχής από τους γονείς του και όταν το πήρα είδηση είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά. Στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Εγώ ενημερώθηκα από συνεργάτη μου και μίλησα με την αστυνομία για να μάθω. Από όσο έμαθα η πισίνα ήταν τόση όσο να μην χρειάζεται ναυαγοσώστη. Αλλά η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Ξέρω ότι δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί και στο ξενοδοχείο αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν από ποιον».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Καμαρίου, που συνέβη η τραγωδία, Διονύσης Βαμβακούσης, ήταν ένας από τους ανθρώπους που έφτασαν πρώτοι στο σημείο και περιέγραψε στο newsit.gr:

«Τα περισσότερα τα γνωρίζετε! Μάλλον χάθηκε από τα μάτια τον γονέων του και πνίγηκε είναι το ενα το σενάριο και το άλλο ότι ήταν μέσα και δεν το κατάλαβαν οι γονείς. Είδα ότι το ξενοδοχείο έχει δυο πισίνες.

Απο όσο έχω ρωτήσει δεν είναι σαφές αν η πισίνα είναι πάνω από 1,40 η πισίνα. Πάνω από 1,5 θέλει ναυαγοσώστη. Δεν ξέρουμε ακριβώς το βάθος που έχει η πισίνα! Από ότι ξέρω το ξενοδοχείο αυτό έχει αλλάξει διεύθυνση εδώ και δυο χρόνια.

Πήγα αμέσως στο ξενοδοχείο με το που με πήραν τηλέφωνο. Έφτασα εκεί πήγα είδα το ασθενοφόρο και πήγα κοντά να ρωτήσω τι έγινε. Εκεί επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση και πανικός. Προσπάθησαν να το βοηθήσουν όλοι εκεί και μετά ήρθε και το ασθενοφόρο. Μετά από 15 λεπτά ήρθε η αστυνομία και καταλάβαμε ότι το παιδί θα τα κατάφερνε».