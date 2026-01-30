Τραγωδία στη Ρουμανία: Ο 20χρονος δε θυμάται τίποτα από το δυστύχημα – «Είχε άγιο, έγινε θαύμα», λέει ο παππούς του

Λίγα 24ώρα μετά την τραγωδία στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχασαν βίαια τη ζωή τους, οι 3 που επέζησαν από το συγκλονιστικό δυστύχημα, προσπαθούν να αναρρώσουν τόσο από τα σωματικά τους τραύματα, αλλά και από τα ψυχικά.

Ο ένας από τους τραυματίες που είχαν μεταφερθεί με το C-130 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη πάρει εξιτήριο και όπως είπε θέλει να πάει στις κηδείες των φίλων του, που έχασαν τη ζωή τους στο ταξίδι τους να δουν τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιόν, όταν τράκαραν μετωπικά με φορτηγό, σε δρόμο-καρμανιόλα στην Ρουμανία.

Τραγική φιγούρα ο 20χρονος, που νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δεν θυμάται τίποτα από το δυστύχημα ενώ όπως είπαν δεν γνωρίζει ακόμη το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο παππούς του 20χρονου τραυματία που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μίλησε στο Live News και είπε: «Το παιδί είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλήσαμε ακόμα ούτε οι γονείς του πήγαν ακόμα. Δόξα τω Θεώ καλά είναι ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Χρειάζεται μια σχετική ανάρρωση».

Όπως συνέχισε ο παππούς του, το παιδί έχει χτυπήσει στο κεφάλι.

Τόνισε ακόμη ότι το παιδί είχε Άγιο. «Έχουμε Αγίους Αναργύρους εδώ πέρα, έβαλαν το χεράκι τους κι έγινε το θαύμα. Όταν λέμε θαύμα, θαύμα. Το βλέπετε κι εσείς σε τι κατάσταση ήταν το δυστύχημα».

Ο Κώστας Φορτούνης χειρουργός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μίλησε στο Live News σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που επέστρεψαν στην Ελλάδα.

«Ο 28χρονος έχει πάρει εξιτήριο, είχε ζητήσει να πάει στις κηδείες των φίλων του. Δεν είχε χάσει ποτέ τις αισθήσεις του, του είχαμε ζητήσει να μείνει προληπτικά, άλλα ήθελε να πάει στην κηδεία των φίλων του».

Ο 28χρονος που πήρε το εξιτήριο καθόταν μπροστά, δίπλα στην θέση του οδηγού.

Ο 20χρονος, έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, που χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ δεν ξέρει τίποτα για τους φίλους του, σε αντίθεση με τον 28χρονο που είναι σε θέση πλέον να βοηθήσει και τις αρχές για το τι πραγματικά συνέβη.

«Θυμάται ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στην Ρουμανία, δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα, έχει προσωρινή απώλεια μνήμης», περιέγραψε ο γιατρός για την κατάσταση της υγείας του νεαρού που νοσηλεύεται ακόμη.

Ο τραυματίας που παραμένει στη Ρουμανία έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και υποβλήθηκε προχθές σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, δεν εμπνέει ανησυχία και χαρακτηρίζεται σταθερή.