Τραγωδία στη Ροδόπη: Γιος σκότωσε στο ξύλο τον 82χρονο πατέρα του – Τον χτύπησε με μπαστούνι στο κεφάλι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος τα ξημερώματα της Τετάρτης (29.10.2025) στο σπίτι του στην Ροδόπη, όπου του επιτέθηκε ο γιος του προκαλώντας του σοβαρά χτυπήματα με μπαστούνι στο κεφάλι.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στον Ίασμο Ροδόπης, όπου ο ένας 51χρονος σκότωσε τον 82χρονο πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα γύρω στις 4 τα χαράματα. Ο γιος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και θανατηφόρο σωματική βλάβη σε βάρος του ηλικιωμένου.

Ο 51χρονος που συνελήφθη από τις αρχές και κρατείται, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Από την ιατροδικαστική προκύπτει ότι το θύμα είχε χτυπήματα στο κεφάλι με όργανο, πιθανότατα μπαστούνι, το οποίο και κατασχέθηκε από την αστυνομία.

Ο 82χρονος φέρεται να πέθανε από καρδιακή ανακοπή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.