Τραγωδία στη Ραφήνα: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του – Δείτε φωτογραφίες

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του το πρωί του Σαββάτου (03.01.2026), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Ραφήνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική. Στο σπίτι που βρίσκεται επί των οδών οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας στη Ραφήνα έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Λίγη ώρα μετά οι πυροσβέστες βρήκαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη, μέσα στο σπίτι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε απανθρακωμένος.

#Πυρκαγιά σε οικία στην Ραφήνα Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 3, 2026

Όπως αναφέρεται σε tweet της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.