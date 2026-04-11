Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Τελικά δυστυχώς η πληροφορία αυτή ήταν αληθής, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και ολοκληρώνουν την κατάσβεση.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/04/nea-smirni.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/04/nea-smirni-fotia2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/04/nea-smirni-fotia.mp4

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

To άρθρο Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή μια γυναίκα από τη φωτιά στο διαμέρισμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr