Τραγωδία στη Μεσσηνία: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γιάλοβα, με τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα διώροφης κατοικίας στην περιοχή του δήμου Πύλου Νέστορος.