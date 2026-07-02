Ελλάδα

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γιάλοβα, με τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού σε πισίνα διώροφης κατοικίας στην περιοχή του δήμου Πύλου Νέστορος.

Πηγή newsit.gr