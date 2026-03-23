Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο και πέθανε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 23.03.2026 στη Λαμία με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του ότα καταπλακώθηκε από δέντρο.

Η τραγωδία συνέβη κοντά στη Λαμία, στο Πλατανόδασος στα Λουτρά Υπάτης με τον άτυχο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν έπεσε πάνω του κορμός δέντρου και μάλιστα όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια της γυναίκας του η οποία αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο.

Ο 68χρονος άνδρας είχε πάει μαζί με τη σύζυγό του για να κόψουν ξύλα από ξερά πλατάνια δίπλα στο ποτάμι. Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ένας μεγάλος κορμός δέντρου έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα πυροσβέστες από το Αργυροχώρι, τη Λαμία και δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό του.

Δυστυχώς, όταν κατάφεραν να τον βγάλουν από τον κορμό, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.