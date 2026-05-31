Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 28χρονος που έπεσε από ταράτσα

Τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής (31.05.2026) στη Λαμία. Ένας άνδρας 28 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής στη Λαμία με τον 28χρονο να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, φίλος του κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό άνδρα στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση.

Παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.