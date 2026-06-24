Τραγωδία στη Λέσβο: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την 36χρονη γιατρό που πέθανε μετά τον τοκετό – «Έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών»

Ανακοίνωση για τον ξαφνικό θάνατο της 36χρονης γιατρού που πέθανε από επιπλοκές τέσσερις ημέρες μετά τον τοκετό, που έχει βυθίσει στο πένθος τη Λέσβο, εξέδωσε η διοίκηση του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, σήμερα Τετάρτη (24.6.26).

«Η ιατρός Μ.Π., ετών 36, πρωτότοκος, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό (μη επεμβατικό) στην 39η εβδομάδα την Παρασκευή 19.6.2026 στις 16:00 μμ ένα υγιέστατο θήλυ νεογνό. Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε επιπλοκές και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ το πρωί της Δευτέρας 22.6.2026. Κατόπιν διακομίσθηκε την Τρίτη 23.6.2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν για περαιτέρω αντιμετώπιση», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού, που έχει συγκλονίσει τη Λέσβο.

«Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από την απώλεια αυτή, οι γιατροί της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής αλλά και όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του ΓΝ Μυτιλήνης. Παράλληλα, το Νοσοκομείο έχει ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών του περιστατικού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής και των λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων» αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία καταλήγει:

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η Ιατρική Υπηρεσία, καθώς και το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας».