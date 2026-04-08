Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου και σκοτώθηκε

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (8/4/2026) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Βαρδάρη, αφού 59χρονη έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη, περίπου στις 16:55 το απόγευμα, μία 59χρονη γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ειρήνης, στον Βαρδάρη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα.

Βέβαια δεν κατάφεραν να την σώσουν και η γυναίκα υπέκυψε στα πολύ βαριά τραύματά της. Δεν είναι ακόμα γνωστό το πώς και γιατί έπεσε από το μπαλκόνι.