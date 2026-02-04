Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα έγιναν στη περιοχή της Σίνδου της Θεσσαλονίκης όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το thestival από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. που κάθονταν στο πίσω κάθισμα ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.