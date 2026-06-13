Τραγωδία στη Γαστούνη: 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Γαστούνης από τον τραγικό θάνατο ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (13.06.2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου στη Γαστούνη, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο.

Τον άνδρα αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό συμβάν και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέρφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Γαστούνη, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του.

Σύμφωνα με τις ιδιες πληροφορίες, με παρόμοιο τραγικό τρόπο είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας του 57χρονου πριν από χρόνια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαριά τη σκιά της σημερινής τραγωδίας.