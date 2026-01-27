Τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της 5ης εργαζόμενης

Βρέθηκε η σορός και της 5ης αγνοούμενης γυναίκας, που εργαζόταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που προκάλεσε και τη φονική φωτιά.

Η σορός της γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στο ισόγειο της βιομηχανίας Βιολάντα και απανθρακωμένη. Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη, ήταν οι 5 σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη ενώ δούλευαν.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα, δούλευε 10 χρόνια στην εταιρεία πριν χάσει την ζωή της ξαφνικά. Ήταν μητέρα 3 παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 χρόνων.

Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού είχε καταγωγή από τα Τρίκαλα και δούλευε στη «Βιολάντα» 12 χρόνια. Αφήνει πίσω της ένα ανήλικο παιδί.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ήταν μητέρα δύο παιδιών. Μέχρι το 2020 εργάζονταν ως κομμώτρια. Ο ερχομός του παιδιού της και η πανδημία της COVID-19 την έκαναν να αλλάξει σχέδια και έτσι βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο το οποίο της κόστισε τη ζωή.

Η Αναστασία Νάσιου ή αλλιώς «Τασούλα» όπως την έλεγαν οι άνθρωποί της, έμενε χρόνια στη Γερμανία πριν πιάσει δουλειά στη βιομηχανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη της αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Η πέμπτη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Καταθέτουν για την τραγωδία οι επιζώντες εργαζόμενοι

Θρήνος, πόνος και αναπάντητα γιατί από το δυστύχημα στη βιομηχανία των Τρικάλων που προκάλεσε τον θάνατο των 5 γυναικών. Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί για τις εργαζόμενες που έφυγαν άδικα στο νυχτοκάματο.

Οι σοροί που ανασύρθηκαν από τη βιομηχανία της Γιολάντα, έχουν μεταφερθεί σε εργαστήριο της Αθήνας ώστε να γίνει άμεσα η ταυτοποίηση των σορών. Οι συγγενείς των γυναικών έχουν δώσει ήδη DNA. Σκοπός των αρχών είναι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να αποδοθούν οι σοροί στις οικογένειές ώστε να γίνουν οι κηδείες.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές «βλέπουν» διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν ανιχνεύεται εύκολα μιας και είναι άχρωμο και άοσμο.

Η διοίκηση της Βιολάντα, στη νέα ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το πρωί για την έκρηξη, υποστηρίζει πως τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε έως και 8 χλμ μακριά από το σημείο που βρίσκεται η βιομηχανία. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι γλίτωσαν από την τραγωδία με μερικά τραύματα είτε γιατί βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρου του εργοστασίου για διάλειμμα είτε επειδή το ωστικό κύμα τους πέταξε μέτρα μακριά.

Οι 5 γυναίκες φέρεται πως πέθαναν ακαριαία.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν και οι επιζώντες εργαζόμενοι του εργοστασίου, προσπαθώντας να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και Εργασίας, το 2025 είχαν γίνει 4 επισκέψεις στη βιομηχανία από την Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφοντας παρατηρήσεις μόνο για τη θερμική καταπόνηση των εργαζόμενων. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, δεν είχε παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα.

«Αγαπούσαν όλοι την Αγάπη, ήταν σωστή μητέρα»

Φίλη της αδικοχαμένης Αγάπης, μίλησε στο newsit.gr λέγοντας πως η εργαζομένη ήταν σωστή μητέρα, ευγενική και την αγαπούσαν όλοι.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/ekrixi-3.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/ekrixi-trikala.mp4

«Είμαι συγκλονισμένη, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έχει συμβεί. Η Αγάπη ήταν φίλη μου, κάναμε παρέα πολλά χρόνια. Μίλησα χθες με κάποιον από το χωριό της και μου είπε ότι ήταν ανάμεσα στα θύματα. Ήταν ένα κορίτσι πολύ ευγενικό, την αγαπούσαν όλοι, μια σωστή μητέρα. Ήξερα και την Βάσω πολύ στεναχωρήθηκα και εκείνη δούλευε παρά πολύ. Δεν υπάρχουν λόγια», είπε συγκεκριμένα.