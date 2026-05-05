Τραγωδία στην Πάτρα: 37χρονος σκοτώθηκε σε συσκευαστήριο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα την Τρίτη (05.05.2026), όταν κατέρρευσε ένας 37χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 37χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Σούλι Πατρών, έχασε ξαφνικά τη ζωή του σήμερα (05.05.26).

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας. Όταν έφτασε στον χώρο του συσκευαστηρίου, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν εκεί.

Παρά την κινητοποίηση, ο 37χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

