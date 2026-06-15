Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 17 μηνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Βαρύ πένθος προκάλεσε η τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους ηλικίας μόλις 17 μηνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα.

Το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα το Σάββατο (13/06/2026) ενώ σύμφωνα με το tempo24 είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Το άτυχο βρέφος διέμενε με την μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.