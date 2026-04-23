Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 14 ημερών – Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 14 ημερών, το οποίο κατέληξε ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεογνό νοσηλευόταν από τη γέννησή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσηλευτικό ίδρυμα για τον θάνατό του την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι το αγοράκι είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε από την πρώτη στιγμή σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία απαιτούσαν συνεχή και εντατική παρακολούθηση.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία–νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.