Τραγωδία στην Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για το τροχαίο – Θρηνούν οι συμμαθητές του 17χρονου

Η κάμερα που είχε ο πατέρας στο κράνος του και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του μπαίνει στο επίκεντρο των αρχών για το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, το οποίο στοίχισε τη ζωή στον 52χρονο και τον 17χρονο γιο του, δίνοντας διαστάσεις οικογενειακής τραγωδίας.

Η αστυνομία εντόπισε την κάμερα μετά το τροχαίο της 31ης Μαΐου στην Πάτρα, και εξετάζεται αν έχει καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος με νεκρούς πατέρα και γιο, και αν εμπλέκεται άλλο όχημα.

Ήταν πρωί της Κυριακής στην έξοδο της πόλης, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, όταν μία βόλτα με μηχανή έμελλε να μετατραπεί σε οικογενειακή τραγωδία.

Ο θάνατος του 17χρονου ήταν ακαριαίος. Βαριά τραυματισμένος ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείου του Ρίου, αλλά δυστυχώς και εκείνος κατέληξε λίγη ώρα μετά. Και οι δύο έφεραν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και φορούσαν τα κράνη τους.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της, ανατράπηκε και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ διερχόμενοι οδηγοί, σοκαρισμένοι, προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, στο σημείο έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του με το περιεχόμενο να εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή τραγωδία έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Η είδηση του θανάτου των δύο ανθρώπων έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ο 52χρονος Δ.Π. ήταν παντρεμένος με βολεϊμπολίστρια, με την οποία είχαν εκτός από τον άτυχο 17χρονο και μία κόρη, νεαρή κολυμβήτρια.

Η είδηση ότι ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, βρήκε τραγικό θάνατο, βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Συμμαθητές και φίλοι πήγαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και κεριά.