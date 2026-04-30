Τραγωδία στην Ηλεία: Πέθανε 13χρονος μαθητής που τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο με πατίνι

Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σε δρόμο στα Μακρίσια στην Ηλεία νωρίτερα την Τετάρτη (29.04.2026). Ένας 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 13χρονος τραυματίστηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού της Ηλείας, όπου και κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο -πάνω στον δρόμο αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως, ο μικρός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος τα Μακρίσια.