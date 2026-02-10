Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 58χρονος στο υπόστεγο του σπιτιού του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 58 ετών στη βόρεια Εύβοια χθες (10.02.2026), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πίσω πλευρά του σπιτιού όπου διέμενε, στο υπόστεγο της οικίας στη βόρεια Εύβοια στην περιοχή της Ιστιαίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος ήταν οικοδόμος στο επάγγελμα και διέμενε μόνος του στην Ιστιαία, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του ζουν στη Φινλανδία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.