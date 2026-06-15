Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή μια 21χρονη – Είχε τσιμπηθεί από σφήκα

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που εκτυλίχθηκε την Δευτέρα (15/06/2026) στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών στην Εύβοια, όπου μεταφέρθηκε 21χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενείς της, η νεαρή στην Εύβοια φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν την κατάρρευσή της και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας στα Ψαχνά.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προχώρησαν άμεσα σε πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 21χρονη έφτασε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στον χώρο του Κέντρου Υγείας, με αποτέλεσμα να κληθεί και η Αστυνομία.

Ακολούθως, η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.