Τραγωδία στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα – Τους απεγκλώβισε η πυροσβεστική

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24.3.2026) στον δρόμο Ελασσόνας – Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα ένας από τους επιβαίνοντες να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν άτομο που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.

 

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ατόμου που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα / elassona884.gr
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.

Πηγή newsit.gr

