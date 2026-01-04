Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας του 22χρονου που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πέρσι το καλοκαίρι

Τέλος έδωσε στη ζωή του ένας 50χρονος ο οποίος δεν άντεξε την απώλεια του γιού του ο οποίος πέθανε σε τροχαίο στην Ανδραβίδα Ηλείας πέρσι το καλοκαίρι.

Ο χαμός του Γιώργου Σινάνου, μόλις 22 ετών, από τροχαίο το καλοκαίρι του 2025 στην Ανδραβίδα, άφησε την οικογένειά του συντετριμμένη, με τον πατέρα του να μην μπορεί να συνεχίσει την ζωή του χωρίς τον γιο του.

Ο 50χρονος φαίνεται να κουβαλούσε μέσα του μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Από τη στιγμή που έχασε τον γιο του σε τροχαίο δυστύχημα, η ζωή του σκοτείνιασε. Από μία σφοδρή σύγκρουση, ένας νεαρός 22 ετών βρέθηκε να δίνει μάχη για τη ζωή του, διασωληνωμένος στο νοσοκομείο. Για ημέρες ο πατέρας ήλπιζε σε ένα θαύμα που όμως δεν ήρθε.

Το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου, ο νεαρός επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν φίλο του, επιστρέφοντας από απογευματινό μπάνιο. Στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά, το όχημα ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το αυτοκίνητο διαλύθηκε.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε πολύ βαριά και διακομίστηκε διασωληνωμένος αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου έδωσε μια σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη δύναμη που επέδειξε, δεν κατάφερε να ανακάμψει και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες μέρες αργότερα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Όταν το παιδί του έφυγε, τίποτα δεν είχε πια νόημα για τον πατέρα του. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο που άλλαξε ολοκληρωτικά, που απομονώθηκε, που βυθίστηκε στη σιωπή και στη θλίψη.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά, η τραγωδία πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο 50χρονος δεν άντεξε άλλο τον πόνο της απώλειας και έβαλε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας ξανά στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Τις ώρες πριν τη δραματική ανακάλυψη, ο αδελφός του 50χρονου τον αναζητούσε ανήσυχος, χωρίς να έχει νέα του. Η αγωνία του μεγάλωνε καθώς περνούσε η νύχτα, μέχρι που τελικά, αργά το βράδυ, βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα στον στάβλο που διατηρούσε ο αδελφός του στην περιοχή προς το Τραγανό.