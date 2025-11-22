Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε ο 69χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στα Δράμια

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 69χρονος στα Χανιά που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του σήμερα το μεσημέρι (22/11/2025) ενώ έκανε γεωργικές εργασίες στον Αποκόρωνα, περιοχή κοντά στα Δράμια.

Στο σημείο στα Χανιά έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες για να τον απεγκλωβίσουν από το τρακτέρ, και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου, που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.