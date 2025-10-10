Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 66χρονος οδηγός – Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον σκότωσε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 66χρονος κάτοικος του χωριού Κοτρώνι στα Τρίκαλα από το ίδιο του το φορτηγό, το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025).

Ο άτυχος 66χρονος από το χωριό αυτό στα Τρίκαλα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του, με αποτέλεσμα αυτό να τον παρασύρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, το βαρύ όχημα τσούλησε τη στιγμή που ο άνδρας βρισκόταν στο πίσω μέρος και τον στρίμωξε στον τοίχο.

Ο 66χρονος διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης Τρικάλων.

Στον νεκρό άνδρα θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή.