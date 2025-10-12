Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός ένας 18χρονος σε τροχαίο στο Ριζωμα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 18χρονο το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου συγκλονίζει τα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalaola το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 221.30 όταν το αυτοκίνητο με οδηγό τον 18χρονου που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Ριζώματος – Ράξας στα Τρίκαλα, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ όπου απεγκλώβισαν τον 18χρονο, αλλά δυστυχώς το παιδί εξέπνευσε, καθώς έφερε πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλες κακώσεις και το αυτοκίνητο ήταν διαλυμένο.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας από την οικογένεια και τα συγγενικά πρόσωπα του 18χρονου, ο οποίος καταγόταν από κοντινό χωριό της περιοχής.