Τραγωδία στα Κουφονήσια: Νεκρή 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια

Σοκ έχει προκαλέσει στα Κουφονήσια ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, το βράδυ της Τρίτης (23/06/2026) υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή τουρίστρια βρισκόταν στα Κουφονήσια για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγες ώρες πριν από το τραγικό περιστατικό είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και αργότερα είχε βγει για ποτό, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βραδινής της εξόδου αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το ιατρικό προσωπικό του νησιού.

Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου στα Κουφονήσια κατέβαλαν επί περίπου μιάμιση ώρα προσπάθειες για να την επαναφέρουν, ωστόσο η 23χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο σύντροφός της κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των σχετικών ερευνών των αρμόδιων αρχών.