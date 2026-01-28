Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας» λέει η αδελφή θύματος του τροχαίου στη Ρουμανία

«Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας» λέει μιλώντας στο newsit.gr η αδελφή του δεύτερου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που επιβιβάστηκε από την Θεσσαλονίκη στο βανάκι και έχασε τη ζωή του στην Ρουμανία.

Θλίψη, οδύνη και αβάσταχτος πόνος κυριαρχεί στις οικογένειες των θυμάτων από το μοιραίο βανάκι που ξεκίνησε από την Ελλάδα με τελικό προορισμό την Γαλλία και συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό στην Ρουμανία.

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η Κατερίνη και η Θεσσαλονίκη έχουν βυθιστεί στο πένθος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να αφήνουν λουλούδια και να ανάβουν κεριά έξω από την το Γήπεδο της Τούμπας.

Η αδελφή του δεύτερου επιβάτη από την Θεσσαλονίκη μιλάει στο newsit.gr για τις τραγικές στιγμες που βιώνει η οικογένειά της.

«Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν βγαίνουν λόγια από το στόμα μας. Μας ενημέρωσαν χθες από την πρεσβεία για τον αδερφό μου. Δεν έχουμε κανένα άλλο νέο, περιμένουμε από την ΠΑΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την οικογένειά μας», τονίζει.

Οι εικόνες που έχουν έρθει στο φως τις δημοσιότητας και δείχνουν την σοκαριστική σύγκρουση του βαν των Ελλήνων οπαδών με το φορτηγό, ραγίζουν καρδιές.

Οι τρεις Έλληνες τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ έχουν ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

