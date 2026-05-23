Τρίτος σεισμός στην Κάσο μεγέθους 3,6 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε την Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στην Κάσο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:48 και είχε επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσσου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 6,6 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 4,4 Ρίχτερ και έναν ακόμη στα 4 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ούτε στο νησί της Κάσου, αλλά ούτε και σε περιοχές της Κρήτης.