Τρίπολη: Στην εντατική ένας 12χρονος μετά από αιματηρό επεισόδιο μαθητών – Βίντεο από τη στιγμή της συμπλοκής

Ένα απίστευτο και ιδιαίτερα σκληρό περιστατικό βίας με μαχαίρι, μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (07.10.2025) στην Τρίπολη, έξω από γυμνάσιο σχολείο.

Στη συμπλοκή μπλέχτηκαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος, η οποία συνέβη λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων έξω από σχολείο στην Τρίπολη, με τους δύο ανηλίκους να ξεκινούν έναν έντονο καβγά για προσωπικούς λόγους και να τραυματίζουν ο ένας τον άλλο με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να επιτέθηκε πρώτος στον 13χρονο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα.

Ακολούθησε πάλη, κατά την οποία ο 13χρονος φέρεται να πήρε το ίδιο μαχαίρι και να αντεπιτέθηκε, τραυματίζοντας σοβαρά τον 12χρονο μαθητή. Αιτία του επεισοδίου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν προσβλητικά σχόλια για μια κοπέλα, φίλη του ενός από τους δύο μαθητές.

Τα δύο αγόρια διακομίστηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του 12χρονου στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει στην εντατική.

Βίντεο που εξασφάλισε το Star, δείχνει καρέ – καρέ τη στιγμή της συμπλοκής των 2 ανήλικων.

Καμία από τις δύο οικογένειες των μαθητών δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκε στο δικό τους παιδί.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη, παντού ήταν χαραγμένος. Δεν καταλάβαμε τι ήταν αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν απλό μαχαίρι κουζίνας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.

Η γιαγιά του 13χρονου δήλωσε: «Το εγγόνι μου δεν άγγιζε μαχαίρι ούτε για να κόψει ψωμί. Δεν είχε σιδηρογροθιά, όπως ακούστηκε. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί. Αναρωτιέμαι, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά ή δάσκαλοι εκεί;».

Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε το μαχαίρι, ενώ σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Ο 13χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βίντεο και καταθέσεις για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του αιματηρού καβγά.