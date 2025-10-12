Τρίπολη: Ο 12χρονος δεν έβγαλε πρώτος μαχαίρι, λέει ο συνήγορός του – Συνεχίζεται η μάχη να μη χάσει την όρασή του

«Ως συνήγορος του 12χρονου δεν υιοθετώ τον ισχυρισμό ότι είχε το μαχαίρι και το έβγαλε πρώτoς, το διαψεύδω» λέει στο newsit.gr ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γκριτζάλης αναφερόμενος στην Τρίπολη.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς, ποιος έβγαλε πρώτος το μαχαίρι, πότε και γιατί ξέφυγε η κατάσταση, υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό, είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές για τον άγριο καβγά στην Τρίπολη μεταξύ ενός 13χρονου και ενός 12χρονου, που έστειλε τον έναν από τους δύο στη ΜΕΘ.

Όλα έγιναν την Τετάρτη (8.10.2025) λίγο μετά το σχόλασμα κοντά στο 4o Γυμνάσιο της Τρίπολης όταν δύο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια και αλληλομαχαιρώθηκαν, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να κινδυνεύει να χάσει την όρασή του.

«Ο 12χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά, και είναι στο Παίδων Αγίας Σοφίας από την Τετάρτη που έγινε το περιστατικό και χθες μεταφέρθηκε στην νευροχειρουργική. Έχει σοβαρά τραύματα στο μάτι του. Δεν έχω επαφή μαζί του. Οι γονείς είναι καθημερινά δίπλα του» λέει ο δικηγόρος του 12χρονου στο newsit.gr.

Οι γονείς του 12χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί στο παιδί τους και στέκονται στο πλευρό του ευχόμενοι να πάνε όλα καλά.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι χθες Παρασκευή ο 13χρονος κατέθεσε και του έχουν ασκηθεί κάποιοι περιοριστικοί όροι. Μέχρι στιγμής ο δικός μου πελάτης δεν έχει κληθεί ακόμα γιατί δεν είναι σε θέση» αναφέρει ο κ. Γκριτζάλης.

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κάταγμα στο πίσω οστό του αριστερού του ματιού και οι γιατροί καταβάλουν κάθε προσπαθεί για να μην επηρεαστεί η όρασή του.

«Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του πηγαίνει καλύτερα από την Τετάρτη που μπήκε στην ΜΕΘ και έμεινε μέχρι χθες την Παρασκευή όποτε και μεταφέρθηκε στην νευροχειρουργική. Η μητέρα του που μίλησε μαζί του μου είπε ότι είναι καλύτερα το παιδί» λέει o δικηγόρος.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η κατάσταση στον καβγά ξέφυγε και ο 13χρονος κατάφερε τραύματα στον 12χρονο σχεδόν σε όλο του το σώμα: «Είχε μαχαιριές στην πλάτη, στον αυχένα, στην καρωτίδα πολύ κοντά. Οι μαχαιριές αυτές που κατάφερε ο 13χρονος στον 12χρονο ήταν όλες από το πίσω μέρος του σώματος, ας πούμε στην ινιακή χώρα και στον αυχένα και ψηλά στην πλάτη και στο πρόσωπο κοντά στο μάτι».

Αναπάντητο παραμένει ακόμα το ερώτημα σχετικά με το ποιος είχε το μαχαίρι, με το οποίο αλληλομαχαιρώθηκαν ο ανήλικοι. «Ως συνήγορος του 12χρονου δεν υιοθετώ τον ισχυρισμό ότι ο 12χρονος είχε το μαχαίρι και το έβγαλε πρώτος. Το διαψεύδω. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ο 13χρονος φέρει πολύ ελαφρά τραύματα και βγήκε την ίδια μέρα από το νοσοκομείο ενώ ο 12χρονος παλεύει για την όραση του. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο περιμένουμε τους γιατρούς» υποστηρίζει.

Σημειώνεται πως ο συνήγορος υπεράσπισης του 13χρονου μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε πως: «Ο 13χρονος που απολογήθηκε χθες ζήτησε συγγνώμη από το παιδάκι που τραυμάτισε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς λόγους. Μάλιστα, θα παρακολουθήσει και ένα πρόγραμμα με ψυχολογική υποστήριξη και θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα».

