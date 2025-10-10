Τρίπολη: «Ευχόμαστε και ο 13χρονος να γίνει γρήγορα καλά, είναι σαν να είναι δικό μας παιδί» λέει ο πατέρας του 12χρονου για την αιματηρή συμπλοκή

Ο καβγάς για ένα κορίτσι ήταν η αιτία για να ξεφύγει ο έλεγχος ανάμεσα στον 13χρονο και τον 12χρονο που αλληλομαχαιρώθηκαν στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα ο πρώτος να κινδυνεύει να χάσει την όρασή του από το αριστερό μάτι.

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και για το άλλο το παιδί και ευχόμαστε να γίνει γρήγορα καλά» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 12χρονου για τον αιματηρό καβγά στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τετάρτης (8.10.25).

Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι μετά το σχόλασμα, όταν ο 13χρονος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον 12χρονο και πιάστηκαν στα χέρια. Όμως, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 13χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 12χρονου, που με την σειρά του αμύνθηκε και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο συμμαθητή του.

Ο πατέρας του 12χρονου μιλάει στο newsit.gr λέγοντας ότι δεν μπορεί να πιστέψει το όσα έγιναν ανάμεσα στα δύο παιδιά.

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για όλο αυτό που έγινε. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και για το άλλο το παιδί και ευχόμαστε να γίνει γρήγορα καλά, είναι σαν να είναι δικό μας παιδί», τονίζει.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα στην Τρίπολη μιας και τα δύο παιδιά δεν είχαν δώσει δικαιώματα. Χαρακτηριστικά κάτοικοι κάνουν λόγο για δύο «άξιες οικογένειες». «Είναι μια εξαίρετη οικογένεια και το παιδί έχει φάει πολύ μπούλινγκ για την εμφάνιση του», λέει η μητέρα φίλου του 12χρονου.

O 12χρονος που άρπαξε το μαχαίρι από τον 13χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται να έχει εμπλακεί και άλλη φορά σε καβγά πιάνοντας ένας παιδί από τον λαιμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 12χρονος φαίνεται να είχε πέσει πολλές φορές θύμα μπούλινγκ στο παρελθόν.

«Στο παρελθόν είχε πιάσει ένα παιδάκι από τον λαιμό»

«Ξέρω ότι ο 12χρονος είχε γενικά λίγο πιο επιθετική συμπεριφορά. Στο παρελθόν είχε πιάσει και ένα παιδάκι από τον λαιμό ενώ έπαιζαν. Είναι μια ήσυχη οικογένεια δεν έχει δώσει δικαιώματα, ούτε έχω ακούσει ξανά κάτι. Ξέρω ότι ο 12χρονος ήταν λίγο υπερκινητικός μπορεί να αντιδρούσε πιο επιθετικά», αναφέρει η θεία του 13χρονου στο newsit.gr.

Ο 12χρονος είναι καλύτερα στην υγεία του και έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Τρίπολης. Όσον αφορά στην υγεία του 13χρονου η κατάστασή του παραμένει σταθερή και υπάρχει ανησυχία για την όρασή του. Μάλιστα, το πρωί έγινε και η μεταφορά του στην νευροχειρουργική κλινική και φαίνεται να έχει κάταγμα στο πίσω οστό του αριστερού του ματιού.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων και των γονιών και σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

