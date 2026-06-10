Τρίπολη: «Βροχή» οι κλήσεις στην Πυροσβεστική μετά τη μεσημεριανή καταιγίδα – Πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγεια

17 κλήσεις έγιναν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης (9/6/26).

Οι κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις νερού ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κυρίως υπόγεια καταστημάτων.

Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, αλλά και για το ενδεχόμενο φωτιάς από τους κεραυνούς.