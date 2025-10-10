Τρίπολη: Ένα κορίτσι η αιτία της αιματηρής συμπλοκής μαθητών – Στην εντατική 12χρονος με τραύματα σε κεφάλι, πρόσωπο και λαιμό

Ένα κορίτσι φαίνεται πως ήταν ήταν η αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τετάρτης (8.10.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι έφεραν τον καυγά των δύο μαθητών στην Τρίπολη που κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι κοντά στο σχολείο τους.

Οι δύο μαθητές έφυγαν από το σχολείο και στο ύψος της οδού Καλαβρύτων φέρεται, ο ένας να μίλησε με άσχημα λόγια για μια φίλη του άλλου. Ακολούθησε καυγάς με τα δύο παιδιά να πιάνονται στα χέρια. Ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με συνέπεια να τραυματιστούν και οι δύο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η τηλεόραση του Star φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει «βοήθεια, τι κάνεις» και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.

Ενα από τα παιδιά νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο στην εντατική, στο Παίδων Αγίας Σοφίας, ενώ έχει υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Το παιδί έχει τραύματα σε κεφάλι, πρόσωπο και λαιμό.

Καμία από τις δύο οικογένειες των μαθητών δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκε στο δικό τους παιδί.

Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε το μαχαίρι, ενώ σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Ο 13χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βίντεο και καταθέσεις για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του αιματηρού καβγά.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη, παντού ήταν χαραγμένος. Δεν καταλάβαμε τι ήταν αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν απλό μαχαίρι κουζίνας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.

Η γιαγιά του 13χρονου δήλωσε: «Το εγγόνι μου δεν άγγιζε μαχαίρι ούτε για να κόψει ψωμί. Δεν είχε σιδηρογροθιά, όπως ακούστηκε. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί. Αναρωτιέμαι, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά ή δάσκαλοι εκεί;».