Τρίκαλα: Ο 18χρονος έσφιγγε με πετσέτα τον λαιμό της μητέρας του μέχρι να ξεψυχήσει

Με μένος και μανία δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα ο 18χρονος με μια πετσέτα που έφερε από το μπάνιο σύμφωνα με την νεκροψία.

Το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τα Τρίκαλα έγινε το πρωί της Τρίτης (21.10.2025). Από την νεκροψία – νεκροτομή που έγινε στη σορό της 54χρονος προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό.

Μάλιστα από τα ευρήματα που εντοποπίστηκαν στα αυτιά και στα μάτια, καθώς βρέθηκε αίμα και στα δύο σημεία, φαίνεται πως ο 18χρονος κράτησε σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό της για αρκετά λεπτά πριν η μητέρα του αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατος της 54χρονης μητέρας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, έγινε λίγη ώρα πριν τηλεφωνήσει στην αστυνομία ο 18χρονος και ομολογήσει την πράξη του.

Πώς έγινε η δολοφονία

Μητέρα και γιος παρακολουθούσαν τηλεόραση στο σπίτι της στο Φλαμούλι Τρικάλων το πρωί της Τρίτης (21.10.2025). Ξαφνικά, ο 18χρονος πηγαίνει στο μπάνιο, παίρνει μία πετσέτα και την πνίγει και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία ομολογώντας το έγκλημά του.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις», ήταν τα πρώτα λόγια του 18χρονου στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση.

«Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς. Μετά το διαζύγιο, ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό. Την περασμένη Παρασκευή επισκέφτηκε τη μητέρα του.

Κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει τι συνέβη το πρωί της Τρίτης στο σπίτι και ο 18χρονος έφτασε στο σημείο να σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα.

O θείος του πατέρα του 18χρονου από τα Τρίκαλα με δάκρυα στα μάτια μιλάει στο newsit.gr για τον γιο του ανιψιού του. Τονίζει ότι τα παιδιά δεν ήθελαν να πηγαίνουν στη μητέρα τους, καθώς τα άφηνε νηστικά όταν ήταν μικρά και ότι ο 18χρονος δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα.

