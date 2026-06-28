Τρίκαλα: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο συνεπιβάτης του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17.06.2026) στα Τρίκαλα με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Το φρικτό τροχαίο στα Τρίκαλα έγινε στον οδικό άξονα από τη Θεόπετρα προς τους Αγίους Θεοδώρους.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, ηλικίας περίπου 20 με 25 ετών, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου με ταχύτητα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός από τους επιβαίνοντες.

Ο δεύτερος νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τον κρατήσει στη ζωή. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού διενεργεί το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.