Τρίκαλα: «Μόλις κατέβηκε ο πατέρας μου από το αυτοκίνητο, σε απόσταση δύο μέτρων του έριξε» λέει ο γιος του θύματος της αδελφοκτονίας

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, μετά τη στυγερή δολοφονία του 82χρονου, χτες το μεσημέρι της Πέμπτης (04.06.2026), με φερόμενο δράστη τον ίδιο του τον αδελφό, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Σε βάρος του 86χρονου αδελφοκτόνου στα Τρίκαλα, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία στον 86χρονο που φέρεται να είναι πίσω από την δολοφονία του αδερφού του, με καραμπίνα. Ο ηλικιωμένος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ περιέγραψε εν συντομία στην εισαγγελέα το πώς συνέβη το περιστατικό.

Ο γιος του 82χρονου θύματος, μίλησε αποκλειστικά στο στο newsit.gr, και ανέφερε: «Επέστρεφε ο πατέρας μου, όπως κάθε μέρα, από τη δουλειά του. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Με τον αδελφό του δεν είχαν ούτε καλημέρα. Απλά, τύχαινε και συγκατοικούσαν στην ίδια οικοδομή. Ούτε καλημέρα, ούτε καληνύχτα, δεν είχαν.

Είχαν παλιά τα προβλήματά τους, ήταν κρίμα να το κρατούσε τόσο πολύ μέσα του και να ξεσπάσει τώρα ο αδελφός του. Πριν από μια ώρα είχε γυρίσει η μητέρα μου απ’ έξω, τον είδε πάλι στην πυλωτή τον θείο μου.

Είχε καλυμμένη την καραμπίνα με το κάλυμμα. Μόλις κατέβηκε ο πατέρας μου από το αυτοκίνητο σε απόσταση ούτε δύο μέτρων του έριξε. Με τον πατέρα μου είχαν μια εταιρεία απο κοινού, όμως ο δράστης τα είχε διαλύσει όλα απο τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να χωρίσουν τότε. Φαίνεται πως το κρατούσε μέσα του τόσα χρόνια. Είχε ζήλεια. Τον έφαγε το μίσος και η ζήλεια».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης, στα Τρίκαλα, όταν ο 86χρονος φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε ο δεύτερος, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Τότε ο κατηγορούμενος πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, με τον ίδιο να αναφέρει ότι δεν το έκανε με πρόθεση αλλά το όπλο του εκπυρσοκρότησε.

Ο 86χρονος κάλεσε ο ίδιος το 100, ενημερώνοντας τις αρχές για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του αδελφού του. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε κρίσιμη κατάσταση, και παρά την προσπάθεια των γιατρών, λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Οι χρόνιες διαμάχες των δύο αδελφών

Γείτονες και φίλοι καταγγέλλουν πως τα δύο αδέλφια είχαν χρόνιες διαφορές και συχνούς τσακωμούς. Αυτό μάλιστα, επιβεβαίωσε και ο γιος του θύματος που μίλησε στο newsit.gr.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο παρελθόν είχαν κοινή επαγγελματική δραστηριότητα η οποία διαλύθηκε μετά από οικονομικές διαφορές και δικαστικές διαμάχες, ενώ τα τελευταία χρόνια, είχαν διακόψει κάθε μεταξύ τους σχέση.

To άρθρο Τρίκαλα: «Μόλις κατέβηκε ο πατέρας μου από το αυτοκίνητο, σε απόσταση δύο μέτρων του έριξε» λέει ο γιος του θύματος της αδελφοκτονίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr