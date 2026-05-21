Τρίκαλα: Η στιγμή που χτυπά μπουρίνι και χαλάζι ανάμεσα σε Πλάτανο και Ρίζωμα

Ο καιρός δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τέλη Μαΐου. Αντί να «μυρίσει» καλοκαίρι, κακοκαιρία και μάλιστα έντονη εκδηλώνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Απόδειξη ότι ο καιρός είναι αλλοπρόσαλλος καθώς πλησιάζει ο Ιούνιος το μπουρίνι με χαλάζι που εκδηλώθηκε νωρίτερα χθες (21.05.2026) στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των χωριών Ρίζωμα και Πλάτανος, άνοιξαν οι ουρανοί.

Δυνατός αέρας και χαλαζόπτωση έχουν καταγραφεί από κάμερα, με το καιρικό σκηνικό να θυμίζει χειμώνα…