Τρίκαλα: Απολογείται ο 86χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του – «Ήταν ατύχημα, εκπυρσοκρότησε το όπλο», επιμένει

Σιωπηλή και σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τον θάνατο του 82χρονου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04.06.2026). Ο αδελφός του, που συνελήφθη για τη δολοφονία, συνεχίζει να υποστηρίζει πως το όπλο εκπυρσοκρότησε και πως δεν είχε στόχο να τον σκοτώσει.

Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Τρικάλων, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αναμένεται να πάρει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του για τη φερόμενη δολοφονία.

Την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι, Γιώργος Σινέλης και Κωστής Τσόγκας, με τον δεύτερο να προχωρά σε δήλωση στο trikalavoice.gr εκ μέρους της οικογένειας, εκφράζοντας την θλίψη της.

Η ανακοίνωση:

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους», αναφέρεται αρχικά.

«Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του βαρύτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τέλος, φρονούμε ότι η τελική Κρίση της Δικαιοσύνης (δια της αποφάσεώς της κατά το χρόνο που η υπόθεση θα εκδικασθεί επ’ ακροατηρίω) θα γίνει σεβαστή απ’ όλους και ευελπιστούμε ότι θα φέρει εκ νέου τη γαλήνη στις δύο οικογένειες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης, στα Τρίκαλα, όταν ο 86χρονος φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε ο δεύτερος, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Τότε φέρεται να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 86χρονος ήταν ο άνδρας που κάλεσε το 100, ενημερώνοντας τις αρχές για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του αδελφού του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την μάχη των γιατρών, λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Χρόνιες οι διαφορές των δύο αδελφών

Γείτονες και φίλοι καταγγέλλουν πως τα δύο αδέλφια είχαν χρόνιες διαφορές και συχνούς τσακωμούς.

Γειτόνισσά τους αποκαλύπτει πως στο παρελθόν είχαν κοινή επαγγελματική δραστηριότητα η οποία διαλύθηκε μετά από οικονομικές διαφορές και δικαστικές διαμάχες.

Φέρεται μάλιστα πως τα τελευταία χρόνια είχαν κόψει κάθε είδους σχέση.