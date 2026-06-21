Τρίκαλα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του – «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και bullying, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στα Τρίκαλα, όπου 16χρονος δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του, με αφορμή τα ρούχα που φορούσε.

Ο 16χρονος έπεσε θύμα απρόκλητης και άγριας επίθεσης από έναν συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Λόγος του επεισοδίου ήταν ότι στον ανήλικο δράστη δεν άρεσαν η εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε το θύμα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονιών του θύματος, ο δράστης φρόντισε να απομακρύνει τον 16χρονο από το οπτικό πεδίο καμερών, τον απείλησε και του επιτέθηκε βάναυσα. «Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε “όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι” και άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», περιέγραψε η μητέρα του.

Και συμπλήρωσε, μιλώντας στο Star: «Του λέει, “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα».

Αφού τον χτύπησε στο πρόσωπο, του χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό.

Ως αποτέλεσμα, ο ανήλικος υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και έπειτα στης Λάρισας, ενώ παραμένει σε κατάσταση σοκ, έχοντας αντιμετωπίσει στην αρχή και απώλεια μνήμης.

«Έχει διάσειση, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δόξα τω Θεώ στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά», είπε η μητέρα του παιδιού, ενώ ο πατέρας του είπε: «Είναι σοκαρισμένος ακόμα, προσπαθεί να συνέλθει».

Σύμφωνα με το Star, η οικογένεια κινήθηκε άμεσα υποβάλλοντας μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε ότι η μήνυση περιλαμβάνει αδικήματα για bullying ρατσιστικού χαρακτήρα.

Οι Αρχές έχουν ήδη διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του ανήλικου θύματος, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του.