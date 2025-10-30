Τρίκαλα: Άγρια συμπλοκή στα Δικαστήρια – Αστυνομικοί χώρισαν τον καβγά και «θεατές» το διασκέδαζαν

Συμπλοκή στα ξαφνικά σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29.10.2025 έξω από τα Δικαστήρια Τρικάλων, όταν ομάδα Ρομά φέρεται να επιτέθηκε σε άνδρες που έβγαιναν από το κτίριο.

Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να ξεφύγει η κατάσταση, με τους τόνους να ανεβαίνουν και να ξεκινά ο καβγάς με χειροδικίες, προκαλώντας τον πανικό στους περαστικούς που παρακολουθούσαν τη συμπλοκή.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, ομάδα ΔΙΑΣ, που περιπολούσε κοντά στο σημείο, αντέδρασε άμεσα και παρενέβη για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, προχωρώντας σε προσαγωγές και έτσι δεν κλιμακώθηκαν τα επεισοδια.

Κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί καθισμένοι σε καρότσα αγροτικού, σχολίαζαν με χαμόγελα το περιστατικό αλλά και τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να σταματήσουν τον τσακωμό και φαίνεται να τραβούσαν βίντεο από το σκηνικό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων διερευνά τα αίτια του επεισοδίου και την ταυτότητα των εμπλεκομένων.