Τρένο συγκρούστηκε με ζώο στο δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη: Καθυστέρηση 140 λεπτών και ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες

Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες, όταν αμαξοστοιχία στο δρομολόγιο από Λάρισα για Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε από βλάβη που προκλήθηκε όταν συγκρούστηκε με ζώο.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι η αμαξοστοιχία 2592, στο δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στη Ζάχαρη λόγω βλάβης που προκλήθηκε όταν η μηχανή συγκρούστηκε με ζώο πάνω στις γραμμές.

Στο σημείο έφτασε άμεσα εφεδρική μηχανή για να ρυμουλκήσει το τρένο, στο οποίο επέβαιναν 85 άτομα, πίσω στη Λάρισα, ώστε να αντικατασταθεί η χαλασμένη μηχανή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τρένο συνέχισε το ταξίδι του προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 140 λεπτών. Παράλληλα, διατέθηκε λεωφορείο για όσους επιβάτες ήθελαν να συνεχίσουν άμεσα το ταξίδι τους.

Το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 2592, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρισκόταν εντός των γραμμών.

Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 85 άτομα, προς τη Λάρισα και να λάβει χώρα η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε βλάβη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, με καθυστέρηση 140 λεπτών.

Επιπλέον, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο στον σταθμό της Λάρισας για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη, κατά την αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.