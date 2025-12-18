Το Protergia Χριστουγεννιάτικο χωριό που έγινε σημείο συνάντησης για όλη την πόλη επιστρέφει

Κάθε Χριστούγεννα κάποια σημεία της πόλης αποκτούν ξεχωριστή μαγεία και λάμψη. Σημεία της πόλης που δεν είναι απλώς ένα ακόμα πολύβουο τοπόσημο ανάμεσα στα τόσα άλλα, αλλά ένας προορισμός γεμάτος εμπειρίες. Ένας τόπος χαράς, ξενοιασιάς και μοναδικών οικογενειακών στιγμών.

Ακριβώς σε ένα τέτοιο σημείο της πόλης, στο εμβληματικό και πολύ όμορφο Πεδίον του Άρεως θα κάνουμε όλοι μας μία στάση και αυτές τις γιορτές για να θυμηθούμε από την αρχή όλους τους λόγους για τους οποίους αγαπάμε τόσο πολύ τις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά και για να αφήσουμε το πνεύμα αυτών των ημερών να μας πλημμυρίσει. Γιατί το αγαπημένο μας πάρκο, στην καρδιά της πόλης, μεταμορφώνεται ξανά στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό και καλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών στο κέντρο της Αθήνας.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, η Protergia στηρίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και δίνει ζωή σε έναν από τους πιο ιστορικούς και αγαπημένους χώρους της πόλης. Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει τις πύλες του και γίνεται ξανά το απόλυτο γιορτινό ραντεβού για μικρούς και μεγάλους. Ένα χωριό φωτεινό, ζωντανό και γεμάτο ενέργεια, όπου οι στιγμές αποκτούν νόημα και οι αναμνήσεις γράφονται φυσικά, χωρίς βιασύνη, όπως ακριβώς ταιριάζει σε κάθε αυθεντική χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Το ταξίδι στη χώρα των Χριστουγέννων ξεκινά από την πρώτη κι όλας στιγμή που κάποιος περνά τη χαρακτηριστική είσοδο του Πεδίου του Άρεως. Το λαμπερό φως κυριαρχεί, τα χρώματα κάνουν κάθε γωνιά να μοιάζει πιο ζεστή και πιο φιλόξενη και η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μία παραμυθοχώρα πολύ μακριά από την καθημερινότητα της πόλης γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο χειροπιαστή.

Γιατί το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, κάθε βόλτα κρύβει και μια νέα εμπειρία. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε χειροτεχνίες και κατασκευές, να παίξουν θεματικά παιχνίδια, να απολαύσουν το πιο ωραίο γιορτινό face painting και να ανακαλύψουν το μαγικό αστέρι, συλλέγοντας αυτοκόλλητα με τη μασκότ του χωριού. Όλα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα παιδιά να ζουν τη χαρά των Χριστουγέννων με τρόπο αυθεντικό, δημιουργικό και γεμάτο φαντασία.

Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτεροι βρίσκουν τον χώρο και τον χρόνο να χαλαρώσουν, να περπατήσουν ανάμεσα στα φωτισμένα μονοπάτια και να αφεθούν στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Το Protergia Corner, δίπλα στο λαμπερό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, γίνεται το σημείο όπου οικογένειες και παρέες αποτυπώνουν τις στιγμές τους και τις μοιράζονται, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις των φετινών γιορτών. Παράλληλα, η Silent Disco, που βρίσκεται στο Protergia Corner, προσφέρει μια διαφορετική, απρόσμενη χορευτική εμπειρία.

Την ίδια στιγμή, ξεχωριστή θέση στο σκηνικό του χωριού έχει το εντυπωσιακό φωτορυθμικό show Protergia Magic Lights. Ένα μαγευτικό μονοπάτι φωτός, σχεδιασμένο από τον lighting designer Γιώργο Τέλλο, που μετατρέπει το Πεδίον του Άρεως σε έναν χώρο οπτικής απόλαυσης και χριστουγεννιάτικης μαγείας. Το φως γίνεται πρωταγωνιστής, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν περιορίζεται στην εικόνα, αλλά αγγίζει το συναίσθημα.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό δεν είναι απλώς ένας γιορτινός προορισμός. Είναι ένα σημείο όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, μοιράζονται στιγμές και νιώθουν ότι ανήκουν σε κάτι κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι το χωριό υποδέχθηκε περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες και καθιερώθηκε ως χριστουγεννιάτικο τοπόσημο για ολόκληρη την πόλη. Φέτος, η εμπειρία επιστρέφει ακόμη πιο φωτεινή, ακόμη πιο χαρούμενη και ακόμη πιο «μαγική», διατηρώντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα και την ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Παράλληλα με το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, η Protergia συνεχίζει να μεταφέρει τη διάθεση προσφοράς και εκτός Πεδίου του Άρεως, μέσα από το Protergia Powergiving. H συγκεκριμένη ενέργεια κορυφώνεται τις ημέρες των γιορτών, επιβεβαιώνοντας ότι η ενέργεια μπορεί να επιστρέφει στους ανθρώπους με ουσιαστικό τρόπο.

Με περισσότερες από 650.000 παροχές και ένα δίκτυο 85 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, η Protergia συνεχίζει να αποδεικνύει ότι επενδύει στις στιγμές που έχουν αξία. Μέσα από τη φετινή της χριστουγεννιάτικη παρουσία, δείχνει έμπρακτα πως η ενέργεια δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά και τις αναμνήσεις που δημιουργούμε, τις εμπειρίες που μοιραζόμαστε και τις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά.

Αυτά τα Χριστούγεννα, το Πεδίον του Άρεως γίνεται ξανά το μέρος όπου η πόλη συναντιέται. Ένα χωριό γεμάτο φως, χαμόγελα και γιορτινή ενέργεια περιμένει να υποδεχθεί όλους όσοι θέλουν να ζήσουν την πιο αυθεντική πλευρά των γιορτών. Γιατί τελικά, τα Χριστούγεννα είναι οι στιγμές που μας ενώνουν. Και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, αυτές οι στιγμές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.