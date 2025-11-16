Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες για υποτιθέμενες επενδύσεις και η επίδειξη πλούτου

Σαν «βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στις απάτες, με μέλος της, τον γνωστό επιχειρηματία. Ένα από τα θύματά του αποκαλύπτει τον τρόπο που δρούσαν και το πως κατάφερναν να πείσουν τους πολίτες για υποτιθέμενες επενδύσεις ενώ στην ουσία τους άδειαζαν τα πορτοφόλια.

Πέρα από τον Σπύρο Μαρτίκα και την Βρισηίδα Ανδριώτου που κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα απάτης από την εγκληματική οργάνωση, άνδρας κατήγγειλε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA πως έχασε 350.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, συναντήθηκε με κάποιο μέλος του κυκλώματος σε χλιδάτο γραφείο του καζίνου Λουτρακίου, στο οποίο υπήρχαν παντού χρήματα. Αυτός ήταν ένας από τους τρόπους να δελεάζουν τα θύματά τους.

Στη συνέχεια, ο απατεώνας ξεκίναγε το αφήγημα λέγοντας πως το καζίνο χάνει πολλά χρήματα από την εφορία, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει στην περίπτωση που υπήρχε ρευστό.

«Θα σας περιγράψω ένα από τα 100 γεγονότα. Καταρχάς μπήκαμε στο καζίνο Λουτρακίου στον τρίτο ή τέταρτο όροφο στο βάθος του διαδρόμου είναι μια πόρτα που είναι διαφορετική από τι άλλες με δερμάτινο κάλυμμα, να δείχνει ότι εκεί είναι κάποιος ανώτατος διευθυντής του καζίνου. Μπαίνοντας μέσα τα χρήματα απλωμένα, πολλά λεφτά και η πρόταση ήταν: το καζίνο πληρώνει πολύ μεγάλη εφορία και αν είχαμε μετρητά τα λεφτά γλιτώνουμε 25%, το 5% πάει για όταν μένετε στο καζίνο, πίνετε τρώτε και τα υπόλοιπα 20% τα μοιραζόμαστε 10 εσείς και 10 εμείς».

Η εγκληματική οργάνωση «επένδυε» στις γνωριμίες και στην προσωπική επαφή και ζητούσε από τα θύματα να παίξουν το ρόλο του μεσάζοντα ώστε ο φερόμενος αρχηγός και οι συνεργοί του να γνωρίζουν συνέχεια και άλλα υποψήφια θύματα. Το μοναδικό κριτήριό τους να είναι άτομα με «βαριές τσέπες» και κοινωνικό status.

«Με είχαν στεγνώσει, είχαν πάρει ότι ήταν να πάρουν από εμένα και ζήτησαν να τους συστήσω κάποιο γνωστό. Μου πήραν πάνω από 350.000 ευρώ. Ντρέπομαι που το λέω. Έχω 3 διπλώματα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, έχω πολύ αξιόλογες επιχειρήσεις κάνει. Εγώ πάντα ρίσκαρα, μαγεύεσαι από το εύκολο χρήμα. Αυτή είναι η παγίδα», είπε το ένα από τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος εξηγεί πως η φερόμενη σπείρα τους δελέαζε με χλιδάτη ζωή και ακριβές λιμουζίνες ώστε να πείθονται και να επενδύουν τα λεφτά τους.

«Καταρχάς σε οποιοδήποτε εστιατόριο – καζίνο, όχι τα πρόχειρα εστιατόρια, τα καλά εστιατόρια μπαίναμε μέσα ως πελάτες και τρώγαμε και του πουλιού το γάλα. Την τελευταία φορά μάλιστα τους έδωσα 10.000, στείλανε λιμουζίνα και με πήρανε από εκεί που μένω και με πήγε πάνω στην Πεντέλη, λιμουζίνα που ανήκει στο καζίνο», αναφέρει.

Κάπως έτσι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτασε στο σημείο να χάσει 350.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Εξελίξεων» η λεία του κυκλώματος φέρεται να είναι πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εκπομπή αποκαλύπτει πως ο φερόμενος αρχηγός της σπείρας κατάφερε να κορόιδεψε ακόμα και την ΑΧΕΠΑ, δηλαδή τον διεθνή οργανισμό Ελλήνων ομογενών. Μάλιστα, ομογενείς από τον Καναδά και την Αμερική είχαν δώσει 250.000 ευρώ στο ελληνικό FBI ως δωρεά, χρήματα που ο φερόμενος αρχηγός δεν έδωσε ποτέ, σύμφωνα με την ΑΧΕΠΑ.