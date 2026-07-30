Το gov.gr περνά στην εποχή της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης με νέο σύστημα επικοινωνίας με τους πολίτες

Το επόμενο στάδιο της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης εγκαινιάζει το αναβαθμισμένο gov.gr, το οποίο αποκτά προσωποποιημένες λειτουργίες για πολίτες και επιχειρήσεις και εισάγει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ Δημοσίου και πολιτών.

Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης του gov.gr, αποτελεί το «gov.gr Messenger», ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι μέσω του οποίου οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν πλέον να αποστέλλουν απευθείας ενημερώσεις, ειδοποιήσεις και εξατομικευμένα μηνύματα στους χρήστες της πλατφόρμας.

Η νέα λειτουργικότητα αποτελεί μέρος του έργου ανάπτυξης του συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τον Πολίτη (CRM) και σηματοδοτεί τη μετάβαση του gov.gr από μια πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, όπου ο χρήστης αποκτά ενιαία εικόνα των συναλλαγών και της επικοινωνίας του με το Δημόσιο.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη διαδικασία πρόσβασης στις υπηρεσίες. Οι πολίτες ταυτοποιούνται μία φορά με τους κωδικούς Taxisnet και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες εφαρμογές χωρίς να απαιτείται εκ νέου σύνδεση σε κάθε υπηρεσία.

Η νέα εμπειρία εφαρμόζεται αρχικά σε συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, με πρόβλεψη σταδιακής επέκτασής της σε ολόκληρο το οικοσύστημα του gov.gr.

Μέσα από το προσωποποιημένο περιβάλλον οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στη «Θυρίδα Πολίτη», στις ενότητες «Υπηρεσίες μου» και «Φορείς μου», καθώς και στις διαθέσιμες υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 2.268. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τη δική τους λίστα αγαπημένων υπηρεσιών, αποθηκεύοντας εκείνες που χρησιμοποιούν συχνότερα για ταχύτερη πρόσβαση.

Στην πρώτη φάση, η νέα λειτουργία καλύπτει ορισμένες από τις πλέον δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η Υπεύθυνη Δήλωση, η Εξουσιοδότηση, η Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, καθώς και δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά, με τον αριθμό των υποστηριζόμενων υπηρεσιών να αυξάνεται σταδιακά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νέο «gov.gr Messenger», το οποίο συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σημείο όλα τα μηνύματα που αποστέλλουν οι φορείς του Δημοσίου προς τον πολίτη. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της «Θυρίδας Πολίτη» και ειδικότερα από την ενότητα «Τα μηνύματά μου», όπου οργανώνονται οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις και οι ανακοινώσεις που αφορούν κάθε χρήστη.

Μέχρι σήμερα η αποστολή προσωποποιημένων μηνυμάτων περιοριζόταν σε συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως η απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ή επιμέρους ενημερωτικές καμπάνιες υπουργείων. Με τη νέα αρχιτεκτονική, η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται στο σύνολο των δημόσιων φορέων, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ κράτους και πολιτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η λειτουργία αυτή αναμένεται να ενισχύσει και την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών. Η επικοινωνία μέσα από το gov.gr περιορίζει την ανάγκη αποστολής SMS ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με συνδέσμους, μειώνοντας τον κίνδυνο επιθέσεων ηλεκτρονικής εξαπάτησης (phishing), ενώ παράλληλα περιορίζει σημαντικά το κόστος αποστολής μηνυμάτων για τη δημόσια διοίκηση.

Η νέα υπηρεσία ενσωματώνεται και στην αναβαθμισμένη έκδοση του Gov.gr Wallet. Οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται τα μηνύματά τους μέσα από το ψηφιακό πορτοφόλι, ενώ για κάθε νέα ειδοποίηση θα ενημερώνονται αυτόματα μέσω push notification, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση της σχετικής πληροφορίας.

Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός αξιολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν ειδική φόρμα αξιολόγησης, συμβάλλοντας στη συλλογή ανατροφοδότησης για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι τόσο το αναβαθμισμένο gov.gr όσο και το «gov.gr Messenger» θα εμπλουτίζονται σταδιακά με νέες λειτουργίες, με στόχο ολοένα και περισσότερες συναλλαγές να ολοκληρώνονται ψηφιακά, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον που φιλοδοξεί να καταστήσει την επικοινωνία των πολιτών με το Δημόσιο απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη.