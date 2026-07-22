Το efood συμμορφώνεται με τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων λόγω καύσωνα – Σε αναστολή το delivery, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

Μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία ανθρώπων που απασχολούνται σε εξωτερικές εργασίες λαμβάνει το efood αναστέλλοντας τη λειτουργία διανομής τις ώρες και στις περιοχές που καταγράφονται ακραίες θερμοκρασίες, λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα

Όπως υπογραμμίζει το efood, για σήμερα (22.7.2026) έχει προγραμματίσει την αναστολή της λειτουργίας διανομής σε όλα τα σημεία που πλήττονται από ακραία υψηλές θερμοκρασίες για τις ώρες που το κύμα καύσωνα είναι σε εξέλιξη.

Επισημαίνουν προς το κοινό ότι το efood θα ενημερώνει τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο μέσα από την πλατφόρμα του, για τα σημεία και τις ώρες που αναστέλλεται η λειτουργία της υπηρεσίας του.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, εάν λειτουργεί η υπηρεσία διανομής στην περιοχή τους, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία βρίσκεται μέσα στο όριο που έχει τεθεί από τις αρμόδιες αρχές και ότι μόλις η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο, η υπηρεσία διανομής αναστέλλεται αυτόματα στη δική τους περιοχή.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι, εάν παρά την υψηλή θερμοκρασία διαπιστώσουν ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, σημαίνει ότι το κατάστημα έχει δική του υπηρεσία διανομής – δεν αξιοποιεί δηλαδή την υπηρεσία διανομής του efood, η οποία αναστέλλεται αυτόματα.

Οι καταναλωτές, κατά τις ημέρες και ώρες όπου αναμένονται ή καταγράφονται ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω προστασία των διανομέων, προγραμματίζοντας τις παραγγελίες τους κατά τις πρωινές ώρες, όταν συνήθως επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες και η λειτουργία διανομής είναι διαθέσιμη.