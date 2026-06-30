«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Γιάννενα

Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στα Γιάννενα στις 27/06/2026 στις 14:45.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 30/6/2026 για την εξαφάνιση του ΕΠ) Abdilmohty (ΟΝ) Ahmad, αιγυπτιακής καταγωγής και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο (ΕΠ) Abdilmohty (ΟΝ) Ahmad έχει ύψος 1.65 μ. Είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα ,μαύρο παντελόνι, λευκά αθλητικά παπούτσια και μαύρο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο