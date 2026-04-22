Το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι το ελληνόκτητο Epaminondas έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Το υπουργείο Ναυτιλίας ενημερώνει ότι το ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πως κατέσχεσαν το πλοίο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν νωρίτερα μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν το πλοίο MSC Francesca και το ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas, για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», αφού πρώτα επιτέθηκαν σε αυτά.

Μάλιστα, από την επίθεση στο Epaminondas προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν δεχτεί πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.