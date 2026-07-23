Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις απειλές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα: «Αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας»

«Είμαστε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονταν κανονικά στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των δύο τελευταίων μηνών. Τις απειλές των ανταρτών κατά της ναυσιπλοΐας από και προς το βασίλειο του Κόλπου, καταδικάζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (23.07.2026) το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), 18 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών είχαν περάσει από το Στενό που χωρίζει την Ερυθρά από τον Κόλπο του Άντεν. Χθες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 26, σύμφωνα με την εταιρεία συλλογής ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

Δύο σούπερ-δεξαμενόπλοια που φόρτωσαν στη Σαουδική Αραβία -το ένα είχε κάνει αναστροφή μετά τις απειλές των Χούθι, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε τη ρότα του- βγήκαν σήμερα από την Ερυθρά μέσω του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Ο προορισμός και των δύο είναι η Κίνα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, από το 2021 στην περιοχή Γιανμπού είναι ανεπτυγμένη η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας από και προς τη Σαουδική Αραβία.

Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS), παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας.

Είμαστε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για την επίτευξη διαρκούς πολιτικής λύσης στην Υεμένη. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, Hans Grundberg, με στόχο την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των πολιτών της Υεμένης».

Οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Νωρίτερα, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για μια «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον των δεξαμενόπλοιων Encelia και Layla τα οποία, όπως λένε, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Μια επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε ότι το Encelia, που ανήκει σε εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, μπήκε στο στόχαστρο και ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο SPA. Το τάνκερ μετέφερε περίπου 730.000 βαρέλια αργού, τα οποία είχε φορτώσει από τον τερματικό σταθμό του Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την Kpler. Το λιμάνι αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, αφού επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τον αποκλεισμό του Ορμούζ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Layla, από την οποία ζητήθηκαν πληροφορίες, δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στο Ορμούζ, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Από τις 16 μέχρι τις 22 Ιουλίου περνούσαν από τα στενά περίπου 7 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών την ημέρα, μια επιβράδυνση των θαλασσίων μεταφορών πρωτοφανής από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της Kpler από το AFP.

Μέχρι σήμερα στις 17.00 (ώρα Ελλάδας) είχε περάσει μόνο ένα πλοίο, έναντι τριών χθες. Ο αριθμός αυτός ωστόσο ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, αφού δεν δίνουν όλα τα πλοία το ακριβές στίγμα τους σε πραγματικό χρόνο.

Σε μια φωτογραφία από ραντάρ που τραβήχτηκε σήμερα, η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward κατέγραψε περίπου 20 πλοία γύρω από τα Στενά, με σβησμένους τους αναμεταδότες τους.