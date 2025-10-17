Το ΣτΕ «μπλοκάρει» γνωμοδότηση του δήμου Αθηναίων για ζητήματα δόμησης – «Δεν έχουν αρμοδιότητα οι δήμοι»

Ακυρώθηκε από το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων να μην εφαρμόσει οριζόντια τις διατάξεις που περιλαμβάνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ).

Με γνωμοδότησή του που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (16.10.2025), το ΣτΕ έβαλε «φρένο» στην προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων να παρακάμψει, ουσιαστικά, τον ΝΟΚ.

Βάσει της γνωμοδότησης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, διατάχθηκαν τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων στο β.δ. της 30.8/9.9.1955 ή των ειδικών νεότερων Π.Δ/των και, εν γένει, να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου κατά τα ανωτέρω ύψους.

Το Ε’ τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι από καμία νομοθετική διάταξη δεν έχει παραχωρηθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξουσιοδότηση για ρυθμίσεις ζητημάτων που σχετίζονται με τους όρους έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, αναφέρει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσθέτοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο εξάλλου απαγορεύεται από το Σύνταγμα.